Комментатор и стример по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко вспомнил времена своей профессиональной карьеры за коллектив Natus Vincere и важных исторических поединках. По его словам, камбек против команды mTw на Train является одним из самых запоминающихся, камбек в том матче был с очень сложного счёта. Этими воспоминаниями бывший игрок поделился в интервью gameinside.

Эта была очень важная для нас игра. Если меня разбудят и спросять, помню ли я, как мы против mTw камбечили на Train, то конечно я отвечу, что помню. Это была нереальная, сногшибательная игра. До нас такого никто не делал. Если сравнивать с чем-то нынешним, то это камбек команды QBF против mousesports на ELEAGUE Boston Major 2018

Аналитик по CS:GO Данкан Thorin Шилдс продолжает словесную перепалку с бывшими игроками легендарного состава Natus Vincere Арсением ceh9 Триноженко и Данилом Zeus Тесленко. Шилдс заявил, что киберспортсмены портят репутацию и лгут. Об этом аналитик сообщил в твиттере.