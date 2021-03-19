Киберспортсмен из Швеции по CS:GO Людвиг Brollan Бролин продлил свои контрактные обязательства с организацией Fnatic на три года вперёд. Теперь игрок будет представлять интересы клуба до 2024 года. Данная информация была опубликована в официальном твиттере организации.

Геймер выступает за клуб с 2018 года и за это время успел выиграть ESL Pro League S11 для европейского региона, а также заработать более 240 000 долларов призовых.

Fnatic

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Людвиг Brollan Бролин

Ранее стример и комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своим мнением относительно справедливости рейтинга HLTV для коллективов из топ-10. По его словам, необходимо обращать внимание не на места в таблице, а на общее количество очков. В качестве примера стример привёл Gambit и Team Vitality. Об этом Триноженко сообщил в своём блоге на ютубе.