Менеджер коллектива Team Sprit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов высказался о словах киберспортсмена Игоря ilTW Филатова относительно ценности матчмейкинга в дисциплине и умении играть и развиваться. Белов назвал «бредом» эти заявления и заявил о том, что MMR это инструмент, благодаря которому достигают цели. Этими мыслями он поделился в твиттере.

Как надоело читать бред, что нельзя научится играть если ты играешь не в OG или у тебя нет знакомых которые не умеют играть.Если вы обладаете способностями к игре и умеете в обучение, любой настоящий тренер научит вас играть на высоком уровне.ММ — лишь инструмент в системе.

Ранее свободный игрок в Dota 2 Игорь ilTW Филатов поделился своим мнением относительно системы матчмейкинга в дисциплине и его ценности в киберспорте. По словам геймера, удача имеет важную составляющую в рейтинговом подборе матчей. Эту позицию он озвучил во время личной трансляции на Twitch.