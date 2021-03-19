Микс Dota Team по Dota 2 объявил о том, что больше не будет выступать вместе в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. Данная информация была опубликована на cybersport.ru.
Dota Team
- Роман RAMZES666 Кушнарёв
- Ростислав fn Лозовой
- Алексей Nongrata Васильев
- Ринат KingR Абдуллин
- Алексей Solo Березин
Некоторое время назад аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов высказался об изменениях в составе команды Dota Team. По его словам, микс правильно изменил участников состава и теперь ростер выглядит более сильно. Об этом стример сообщил во время личной трансляции на Twitch.
Почему именно ростер распался неизвестно, однако изначально сообщество и многие аналитики не считали, что команда будет выступать вместе достаточно долго. Ранее на онлайн-турнирах также выступал состав Just Error, в котором присутствовали Роман RAMZES666 Кушнарёв и Алексей Solo Березин.
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