Микс Dota Team по Dota 2 объявил о том, что больше не будет выступать вместе в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. Данная информация была опубликована на cybersport.ru.

Dota Team

Роман RAMZES666 Кушнарёв

Ростислав fn Лозовой

Алексей Nongrata Васильев

Ринат KingR Абдуллин

Алексей Solo Березин

Некоторое время назад аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов высказался об изменениях в составе команды Dota Team. По его словам, микс правильно изменил участников состава и теперь ростер выглядит более сильно. Об этом стример сообщил во время личной трансляции на Twitch.

Почему именно ростер распался неизвестно, однако изначально сообщество и многие аналитики не считали, что команда будет выступать вместе достаточно долго. Ранее на онлайн-турнирах также выступал состав Just Error, в котором присутствовали Роман RAMZES666 Кушнарёв и Алексей Solo Березин.