Игрок коллектива HellRaisers по Dota 2 Заур Cooman Шахмарзаев рассказал о том, что его коллектив не хочет выбирать для него персонажа Morphling в матче между его командой и Vikin.gg в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3 первого дивизиона. По словам киберспортсмена, он просил у команды взять ему этого персонажа, однако никто не прислушался к этой просьбе. Этими мыслями Шахмарзаев поделился во время личной трансляции на Twitch.

Не хотят мне пикать Morphling. На самом деле, я просил взять мне Morphling в одной из игр против ViKin.gg, которую мы проиграли. По-моему, в первой игре просил. Но мне сказали, что тут он не очень. Потом мы поговорили с командой и все-таки признали, что лучше надо было Morphling пикать

Ранее Заур Cooman Шахмурзаев высказался об коллеге из Dota Team Романе RAMZES666 Кушнанёве. По его словам, киберспортсмен выступает на том же уровне и результаты ростера не зависят от его исполнения. Геймер во время личной трансляции также рассказал о планах своего ростера на главный турнир года The International.