Cooman: Не хотят мне пикать Morphling
Состав RAMZES666 и Solo распался
Микс Dota Team по Dota 2 объявил о том, что больше не будет выступать вместе в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. Данная информация была опубликована на cybersport.ru.
Korb3n не доволен словами ilTW про матчмейкинг в Dota 2
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Ceh9 про камбек в 2010 году против mTw: Знаковая победа
Thorin продолжает словесную «войну» с ceh9 и Zeus
Аналитик по CS:GO Данкан Thorin Шилдс продолжает словесную перепалку с бывшими игроками легендарного состава Natus Vincere Арсением ceh9 Триноженко и Данилом Zeus Тесленко. Шилдс заявил, что киберспортсмены портят репутацию и лгут. Об этом аналитик сообщил в твиттере.
B1ad3 вошёл в совет ESL по CS:GO турнирам
Тренер коллектива Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский присоединился к совету ESL Pro League Player Council. Теперь наставник «Рождённых Побеждать» будет также отвечать и влиять на решения турнирного оператора. Помимо Городенского в совете также находятся ещё одиннадцать представителей других команд. Данная информация была опубликована на HLTV.
Groove про Gambit: Цель команды закрепиться в пятёрке лучших
ILTW: MMR и игры в матчмейкинге это чистое везение
Свободный игрок в Dota 2 Игорь ilTW Филатов поделился своим мнением относительно системы матчмейкинга в дисциплине и его ценности в киберспорте. По словам геймера, удача имеет важную составляющую в рейтинговом подборе матчей. Эту позицию он озвучил во время личной трансляции на Twitch.
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Ивангай про Lineage 2: Я в ней провёл больше десяти лет
Видеоблогер Иван «Ивангай» Рудской поделился историей о том, что на протяжении своей жизни много лет уделил игре Lineage 2. По его словам, эта игра объединяет СНГ-регионы и учит многим жизненным урокам. В интервью каналу «вДудь» на ютубе Рудской также добавил, что играл в эту игру вместе со своим отцом.
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