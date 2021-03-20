Cooman: Не хотят мне пикать Morphling

Состав RAMZES666 и Solo распался

Микс Dota Team по Dota 2 объявил о том, что больше не будет выступать вместе в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. Данная информация была опубликована на cybersport.ru.

Korb3n не доволен словами ilTW про матчмейкинг в Dota 2

Brollan будет выступать за Fnatic до 2024 года

Ceh9 про камбек в 2010 году против mTw: Знаковая победа

Thorin продолжает словесную «войну» с ceh9 и Zeus

Аналитик по CS:GO Данкан Thorin Шилдс продолжает словесную перепалку с бывшими игроками легендарного состава Natus Vincere Арсением ceh9 Триноженко и Данилом Zeus Тесленко. Шилдс заявил, что киберспортсмены портят репутацию и лгут. Об этом аналитик сообщил в твиттере.

B1ad3 вошёл в совет ESL по CS:GO турнирам

Тренер коллектива Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский присоединился к совету ESL Pro League Player Council. Теперь наставник «Рождённых Побеждать» будет также отвечать и влиять на решения турнирного оператора. Помимо Городенского в совете также находятся ещё одиннадцать представителей других команд. Данная информация была опубликована на HLTV.

Groove про Gambit: Цель команды закрепиться в пятёрке лучших

ILTW: MMR и игры в матчмейкинге это чистое везение

Свободный игрок в Dota 2 Игорь ilTW Филатов поделился своим мнением относительно системы матчмейкинга в дисциплине и его ценности в киберспорте. По словам геймера, удача имеет важную составляющую в рейтинговом подборе матчей. Эту позицию он озвучил во время личной трансляции на Twitch.

Virtus.pro может заменить Nightfall на Мейджоре из-за болезни

Ceh9 считает рейтинг HLTV несправедливым для CS:GO команд

NAVI будет помогать животным из приютов

Ивангай про Lineage 2: Я в ней провёл больше десяти лет

Видеоблогер Иван «Ивангай» Рудской поделился историей о том, что на протяжении своей жизни много лет уделил игре Lineage 2. По его словам, эта игра объединяет СНГ-регионы и учит многим жизненным урокам. В интервью каналу «вДудь» на ютубе Рудской также добавил, что играл в эту игру вместе со своим отцом.

STYKO: Я очень жду изменения пула карт в CS:GO