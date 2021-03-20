В Вашингтоне арене «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» добыл волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1.

Счёт в игре на семнадцатой минуте первого периода в большинстве открыл российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отличившись в третьей игре подряд.

Хоккеисты «Вашингтона» сравняли счёт только к середине третьего периода — на добивании сыграл Александра Овечкин, продливший свою голевую серию до пяти матчей. Спустя три минуты Овечкин вывел хозяев льда вперёд, забросив победную шайбу для «Вашингтона»

В игре участвовал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 16 из 18 бросков, а его соотечественник из «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевой пас.

«Вашингтон Кэпиталз» с 44 очка в 30 матчах одерживает седьмую победу подряд и лидирует на Востоке НХЛ.