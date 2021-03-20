«Монако» на выезде одержал крупную победу над «Сент-Этьеном» со счетом 4:0 в игре тридцатого тура чемпионата Франции.

Российский хавбек монегасков Александр Головин сделал в матче голевую передачу, ассистировав на 55-й минуте Орельену Чуаэми. Также за «Монако» забитыми голами отметились нападающий Стеван Йоветич, не реализовавший в начале матча пенальти, а также полузащитники Софьян Дион и Крепин Диатта.

У Головина стало 7 результативных пасов в сезоне — это лучший показатель в «Монако».

«Монако» с 59 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лилля» на четыре очка. Команда, занимающая первое место, свой матч против «Нима» сыграет в воскресенье.