В игре егулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз в гостях в серии буллитов одолел «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:1.

В составе победителей забросил Тайлер Бозак, а победный буллит исполнил российский нападающий Владимир Тарасенко. Россиянин провел на площадке за 20.31 на площадке, а за это время четыре раза бросил по воротам соперника, заработав показатель полезности «0».

У «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил Райан Донато. Российский защитник Николай Кныжов провел на льду 18.47 и заработал показатель полезности «+1».

«Сент-Луис» прервал череду из пяти поражений кряду. В последних десяти матчах «Блюз» выигрывали пять раз.

До травмы Тарасенко выходил на лед 14 августа 2020 года в домашнем матче с «Ванкувером» (3:4 ОТ). В прошлом сезоне он провел только 10 матчей. До этого помог «Сент-Луису» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли. Первую шайбу после травмы он забросил 13 марта.