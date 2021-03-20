Известный норвежский норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заговорил о завершении карьеры в сборной Норвегии. По его словам, он не будет предприниматься попытки выступить даже на Олимпийских играх.

«Я выдохся. В среду будет моя последняя гонка. Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны», — приводит слова Сундбю телеграм-канал «на 25-м километре».

Сундбю является трехкратным обладателем Большого Хрустального Глобуса. Норвежец — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира

Напомним, в феврале Сундбю заявлял о своем намерении хорошо подготовиться к следующему сезону. Лыжник сообщал, что будет оттачивать технику и физическую готовность.