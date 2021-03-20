Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена во второй игре полуфинала шахматного турнира Magnus Carlsen Invitational. Непомнящий выиграл на тай-брейке, выиграв решающую партию черными за счет пешки, которая из слабости превратилась в проходную.

Ранее состоялся первый матч, который проходил из четырёх партий в быстрые шахматы и завершился победой Непомнящего – 2,5:1,5.

Во втором полуфинале шахматист Нидерландов Аниш Гири переиграл американского шахматиста Уэсли Со – 2,5:1,5.

Аниш Гири стал соперником Яна Непомнящего по финалу турнира. Решающий матч состоится 20-21 марта.