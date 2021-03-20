На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет женская гонка преследования на десять километров.

Гонка начнется 14:15 по московскому времени. Спортсменки пробегут пять кругов по трассе, а также преодолеют четыре огневых рубежа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Первой стартует победительница спринта Тириль Экхофф, которая обыграла ближайших преследовательниц на 2,5 и 6,7 секунды. Второй в гонку убежит Доротея Вирер, третьей — Ингрид Ландмарк Тандревольд.

Из россиянок лучшая позиция у Ульяны Кайшевой (16-й стартовый номер), Светлана Миронова стартует 24-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Гореева — 38-й, Татьяна Акимова — 45-й, Евгения Павлова — 49-й, Анастасия Шевченко — 53-й.