Хавбек «Химок» Денис Глушаков, ранее игравший в составе «Спартака», рассказал о своих ожиданиях от игры 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мне уже многие пишут, что надо их остановить в интересах «Спартака». Но здесь не в этом дело. Есть «Химки», у нас свои задачи — хорошо сыграть в сборных, вернуться, а тем, кто не в сборной — хорошо подготовиться и уже тогда выходить на футбольное поле, добиваться, надеюсь, положительного результата с любым соперником», — приводит слова Глушакова Sport 24.

Глушаков согласился, что от прямого вылета «Химки» себя обезопасили, но никто на этом останавливаться в команде не будет. Глушаков отметил, что запредельная самоотдача — залог успеха «Химок».

Матч «Зенит» — «Химки» состоится 5 апреля.