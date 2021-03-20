Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка его команды против «Енисея».

По словам Паскуаля, это будет матч после тяжелого для команды результата и спустя меньше чем 48 часов.

«Енисей» — это команда под руководством очень опытного тренера, которая играет очень энергично. Мы должны соответствовать их агрессивности и играть сконцентрировано на протяжении 40 минут, чтобы сохранить первое место в таблице Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Енисея» пройдет во дворце спорта «Юбилейный». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.