СКА на своей арене сыграет с московским «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 20 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Первая игра состоялась в четверг, 18 марта, красно-синие дома потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе СКА забросил защитник Лукас Бенгтссон в большинстве. У «Динамо» по разу отличились Михал Чайковски, Андрей Сергеев и Оскар Линдберг. Четвертую шайбу в пустые ворота отправил Дмитрий Яшкин.

Ранее СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.

Третий и четвертый матчи пройдут в Москве 22-го и 24-го марта.