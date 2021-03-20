Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Енисеем» в Единой Лиге ВТБ.

По словам нападающего, в команде стараются не падать духом после обидного поражения от «Басконии». Вольхин отметил сплоченность «Зенита», что позволит исправить ошибки.

«Посмотрели игру, разобрали ошибки, поняли, извлекли урок из видео. «Енисей» — хорошо укомплектованная команда, физически сильная. Все бегают, все борются на подборе. С ними будет одна из таких игр, физически сильная. Необходимо будет противопоставить им всё самое сильное, что у нас есть», — приводит слова нападающего официальный сайт «Зенита»,

Матч «Зенита» и «Енисея» начнется сегодня, в 20.00 во дворце спорта «Юбилейный».