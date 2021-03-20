Российский хавбек «Монако» Александр Головин оценил решение клуба не отпускать его в сборную России.

Головин подтвердил, что в Сочи он действительно не полетит, признавшись, что тут от него ничего не зависело.

«Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Напомним. что представители Лиги-1 запретили футболистам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных команд, чтобы игроки не уходили на карантин. На сайте «Монако» появилось сообщение, что Головину нельзя отправляться в Россию, однако запрета для участия Головина в выездных матчах сборной против Мальты и Словакии нет.

Напомним, сборная России сыграет на выезде с Мальтой 24 марта, уже 27 проведёт матч против Словении, а затем 30 марта сыграет со Словакией.