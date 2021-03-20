Согласно обновленным данным, в России на субботу, 20 марта, зафиксированы 9 632 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 447 570, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 117 млн тестов. 94 659 человек скончались, 4 060 652 зараженных успешно преодолели болезнь. У 292 259 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 392 россиян, 11 279 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1728 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавился 899 новый пациент, в Московской области — 651.