Хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич вошел в сферу интересов «Милана». Об этом пишет итальянское издание La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, представители миланского клуба уже вступали в переговоры с окружением футболиста.

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить бывший форвард армейцев Ивица Олич, который наверняка хотел бы выстраивать свой ЦСКА вокруг соотечественника.

Напомним, что Влашич перебрался в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м красно-синие выкупили его за € 15,7 млн. В прошлом сезоне 23-летний хорватский полузащитник сыграл 21 матч в РПЛ, забил десять голов (один из них — с пенальти) и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт Влашича с московским клубом действует до 2024 года, а стоимость полузащитника зашкаливает за 30 миллионов евро.