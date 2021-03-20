Нападающий «Зенита» Владислав Трушкин прокомментировал предстоящий матч с красноярским «Енисеем».

По его словам Енисей», хорошая команда с отличным тренером. У них есть очень хорошая игра как в нападении, так и в защите.

«Они стараются прессинговать соперника по всей площадке, навязывают свой стиль игры. Я могу сказать о них только самые хорошие слова: это очень серьёзный соперник, на встречу с которым мы очень серьёзно настраиваемся. Первый матч в Красноярске только подтверждает мои слова», — приводит слова Трушкина официальный сайт «Зенита».

Отметим, что Форвард «Зенита» играл в Красноярске в сезоне 2016/2017. Матч «Зенита» и «Енисея» начнется в «Юбилейном» в 20.00.