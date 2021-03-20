Голкипер СКА Александр Самонов не сыграет во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина против «Динамо». Вероятно, его заменит шведский вратарь Магнус Хелльберг, либо Ярослав Аскаров.

Напомним, что в первом матче (1:4) вратарь пропустил три шайбы, а четвертый гол был забит в пустые ворота.

Кроме того, в состав армейцев возвращается нападающий Владимир Ткачев. Один из атакующих лидеров СКА заменит другого бомбардира — Антона Бурдасова. Ранее на пресс-конференции Валерий Брагин обещал подумать над возможностью появления Ткачева во второй игре.

Матч СКА – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.