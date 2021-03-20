Волгоградский «Ротор» вполне осознанно поменял главного тренера. Команда не идет в зоне вылета, однако белорусский специалист Александ Хацкевич был отправлен в отставку.

Значит ли это, что у руководства волгоградского «Ротора» уже есть готовый вариант на позицию рулевого? Без работы сидит мэтр отечественного тренерского цеха Юрий Семин, который после увольнения из «Локомотива» официально не делал заявлений, что прекращает карьеру.

По некоторым данным, руководство волгоградского клуба действительно собирается предложить Юрию Семину занять пост главного тренера команды. Такой вариант рассматривается, но пока он один из нескольких.

Семин может отправиться в Волгоград, поскольку не слишком давно он тренировал клуб похожего статуса — саранскую «Мордовию».

Сам Семин пока не подтвердил эту информацию.

«Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Семин.

Напомним, что вместе с «Локомотивом» 73-летний специалист за 4 года выиграл чемпионат и Кубок России. Семина «попросили» с должности, а точнее, просто не стали продлевать с ним контракт, сделав выбор в пользу сербского специалиста Марко Николича.