Канадский специалист Брайан Орсер вместо со своим коллегой Трейси Уилсоном стали тренером фигуриста из Китая Цзиня Бояна.

Это стало понятно из профиля спортсмена на официальном сайте ISU. Ранее в графе тренеры числились только Цайшу Фу и Чжаосяо Сюй. Китайский спортсмен рассчитывает с помощью канадцев подготовится к Олимпийским игра.

Напомним, что 23-летний Боян является двукратным призером чемпионатов мира, и победителем чемпионата четырех континентов 2017 года.

Орсер — бывший тренер Евгении Медведевой. Россиянка ушла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года, после поражения от Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Под руководством Тутберидзе Медведева два раза выигрывала чемпионатах мира, Европы и финал Гран-при, а с Орсером выиграла бронзу чемпионата мира-2019. Перед стартом этого сезона Евгения вернулась к Этери.