На заключительном этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 20 марта, пройдет мужская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 17:15 по московскому времени. Спортсмены преодолеют дистанцию в 12,5 километров, останавливаясь на стрельбу на четырех огневых рубежах. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Первым в гонку убежит представитель Италии Лукас Хофер, далее в погоню отправится швед Себастьян Самуэльссон, уступивший в спринте четыре секунды. Третьим в гонку побежит норвежец Тарьей Бё.

Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он пойдет в гонку под 11-м номером с минутным отставанием от лидера. Матвей Елисеев отправится на дистанцию 21-м, Эдуард Латыпов — 23-м, а Александр Логинов — 26-м.

Карим Халили и Кирилл Стрельцов не смогли пробиться в топ-60 и в гонку преследования не попали.