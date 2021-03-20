Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев из-за мышечного дискомфорта работает по индивидуальной программе отдельно от основной группы. В составе команды Станислава Черчесова уже работают игроки «Рубина» Юрий Дюпин и Илья Самошников, футболист «Химок» Резиуан Мирзов и нападающий «Сочи» Антон Заболотный. Накануне их клубы провели матчи 23-го тура РПЛ.

Голкипер Андрей Лунев, который был вызван на замену травмированному Сослану Джанаева, пока не успел добраться до расположения команды.

Напомним, что Сборная России тренируется в Сочи, готовясь к отборочным матчам ЧМ-2022 с Мальтой (24 марта, Та-Кали), Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава).