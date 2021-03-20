Полузащитник Александр Головин в понедельник прибудет в расположение сборной России и сможет сыграть со Словенией. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник близкий к национальной команде.

Сообщается, что это стало возможным после того, как РФС удалось договориться со всеми сторонами. У Головина будет специальный протокол: футболист вернётся во Францию на частном самолёте, что позволит избежать карантина.

Напомним, что Французская Лига 1 установила правило: если игроки французских клубов поедут в расположение своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию им нужно будут соблюсти карантин от 5 и более дней. Россия в ЕС не входит, поэтому «Монако» сообщал, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.

При этом Головин смог бы сыграть в двух гостевых мартовских матчах сборной России с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта), поскольку Мальта и Словакия входят в ЕС.