Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не будет играть в предстоящем турнире категории WTA-100 в Майами (США). Соревнования будут проходить с 23 марта по 3 апреля уже без участия россиянки.

Павлюченкова сообщила эту новость в своем твиттере.

«Всем привет! Я просто хотела сказать, что в этом году не поеду в Майами. Сделаю небольшой перерыв, вылечу колено и вернусь на корт более сильной», — написала россиянка.

Ранее Павлюченкова уступила в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где она в упорной борьбе проиграла другой россиянке Анастасии Гасановой со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 6:7 (4:7).

Призовой фонд турнира в Майами составит $ 3 343 785.