Сборная России вылетела в Швецию, где состоится чемпионат мира. Турнир будет проходить в Стокгольме с 22 по 28 марта.

О вылете делегации сообщила чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Воспитанница Алексея Мишина выложила в сторит общую фотографию.

«Полетели», — подписала снимок Елизавета.

Напомним, что помимо Туктамышевой в женском одиночном катании за Россию выступят Анна Щербакова и Александра Трусова. Мужское одиночное катание будут представлять Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В парах выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцевальные дуэты представят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.