Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с оргкомитетом Игр-2020 и властями Токио и Японии провели онлайн-совещание. На нем было определено, что иностранные зрители на Олимпийские игры допускаться не будут.

Сообщается, что болельщикам, которые уже приобрели билеты на соревнования, вернут деньги. Главы МОК, МПК и администрации Токио ранее уже проводили онлайн-совещание, в ходе которого особое внимание уделялось эпидемиологической безопасности соревнований.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была состояться еще в прошлом году — в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Игры должны пройти предстоящим летом, с 23 июля по 8 августа.