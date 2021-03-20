Бывший руководитель СБР Владимир Драчев прокомментировал потерю максимальной квоты российскими биатлонистками на Кубке мира.

Драчев подчеркнул, что российский биатлон переживет и это, ведь чего только он не пережил за последний год. Также Владимир Петрович решил съязвить.

«Нормальный у нас женский биатлон, просто не могут стрелять и бежать. А так-то хороший! Красиво идут, губы и глаза красят. Но пока результатов нет. Как говорил главный тренер: «Надо анализы сдать». Проанализировать все хочет Польховский», — цитирует Драчева «Чемпионат».

Ранее женская сборная России по итогам сезона-2020/21 опустилась с пятого на шестое место в зачете Кубка наций. Это значит, что со следующего сезона Россия может выставлять на гонки не шесть спортсменок, а пять.