Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю Ройселанн выиграла гонку преследования на 10 км, которая завершилась в шведском Эстерсунде в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Ройселанн допустила четыре промаха — по два на последних рубежах, но финишировала первой с результатом 32 минуты 54,8 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф, в пассиве которой тоже четыре промаха. Замкнула тройку лидеров белоруска Анна Сола, допустившая пять ошибок на рубежах.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая восьмой с пятью кругами штрафа. Лариса Куклина замкнула топ-10, Светлана Миронова стала 34-й, Анастасия Швеченко — 47-й, Анастасия Гореева — 49-й, Евгения Павлова — 55-й.