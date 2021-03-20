Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Сегодня, 20 марта, сборная России вылетела в Стокгольм (Швеция).

«Спасибо за организацию чартерного рейса. Мы летим всей нашей командой – все удобно, полетим с хорошим настроением. Ожиданий я не строю, нужно просто хорошо для себя откататься. Подготовка? Подготовка соответствует положению», – приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Чемпионат мира в Стокгольме будет проходить в период с 22 по 28 марта.

Сборная России выступит в следующем составе: