Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Сегодня, 20 марта, сборная России вылетела в Стокгольм (Швеция).
«Спасибо за организацию чартерного рейса. Мы летим всей нашей командой – все удобно, полетим с хорошим настроением. Ожиданий я не строю, нужно просто хорошо для себя откататься. Подготовка? Подготовка соответствует положению», – приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Чемпионат мира в Стокгольме будет проходить в период с 22 по 28 марта.
Сборная России выступит в следующем составе:
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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