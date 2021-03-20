Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о том, что будет самым сложным для российских спортсменов на предстоящем чемпионате мира.
«Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов», – приводит слова Когана ТАСС.
Сегодня, 20 марта, сборная России вылетела в Стокгольм (Швеция) чартерным рейсом. На борту было 55 пассажиров: фигуристы, тренеры, медики и официальные лица.
Чемпионат мира будет проходить в период с 22 по 28 марта без зрителей на трибунах. Спортсмены будут жить в «пузыре».
Российская команда выступит в следующем составе
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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