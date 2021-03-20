Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче она одолела свою соотечественницу Веру Звонареву со счетом 6:3, 7:6 (11:9).

Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту, за это время Гаспарян два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и взяла шесть геймов на подаче соперницы. Звонарева записала на свой счет один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В финале Гаспарян предстоит сразиться либо со Светланой Кузнецовой, либо с Дарьей Касаткиной. Сегодня россиянки встретятся друг с другом в полуфинале.

Призовой фонд соревнований составляет более 1,8 миллиона долларов.