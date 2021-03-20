Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.
По его мнению, в женском катании будет сложно рассчитывать на российский подиум, потому что иностранные соперники очень сильны.
«Борьба за золото будет проходить не между Щербаковой и Трусовой. Ведь там ещё есть очень сильная Рика Кихира, которая элементы ультра-си исполняет, как и наши спортсменки. Вообще Япония — наш главный соперник на турнире», — приводит слова Транькова «Чемпионат».
Что касается мужского турнира, Траньков считает, что Михаил Коляда достоин медали, в том числе и золотой. Фигурист нашел баланс в своем катании, главное для него — справиться с собой и показать максимальный результат на главном старте сезоне, уверен Максим.
«Семененко — тёмная лошадка. У молодого парня нет международного опыта, поэтому его обсуждать можно будет только после чемпионата мира. Но посмотрим — молодость города берёт», — сказал Траньков.
Чемпионат мира будет проходить в период с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) без зрителей на трибунах. Спортсмены будут жить в «пузыре».
Российская команда выступит в следующем составе
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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