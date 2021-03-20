Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

По его мнению, в женском катании будет сложно рассчитывать на российский подиум, потому что иностранные соперники очень сильны.

«Борьба за золото будет проходить не между Щербаковой и Трусовой. Ведь там ещё есть очень сильная Рика Кихира, которая элементы ультра-си исполняет, как и наши спортсменки. Вообще Япония — наш главный соперник на турнире», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Что касается мужского турнира, Траньков считает, что Михаил Коляда достоин медали, в том числе и золотой. Фигурист нашел баланс в своем катании, главное для него — справиться с собой и показать максимальный результат на главном старте сезоне, уверен Максим.

«Семененко — тёмная лошадка. У молодого парня нет международного опыта, поэтому его обсуждать можно будет только после чемпионата мира. Но посмотрим — молодость города берёт», — сказал Траньков.

Чемпионат мира будет проходить в период с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) без зрителей на трибунах. Спортсмены будут жить в «пузыре».

Российская команда выступит в следующем составе