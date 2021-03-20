В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал второй матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо». Игра началась в 17:00 мск.

Прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Первая встреча состоялась в четверг, 18 марта, «армейцы» дома потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе СКА забросил защитник Лукас Бенгтссон в большинстве. У «Динамо» по разу отличились Михал Чайковски, Андрей Сергеев и Оскар Линдберг. Четвертую шайбу в пустые ворота отправил Дмитрий Яшкин.

Примечательно, что СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.