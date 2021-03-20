В шведском Эстерсунде продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В 17:15 по московскому времени стартовала мужская гонка преследования.

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Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами — по два лёжа и стоя. Стартлист на сегодняшнюю гонку сформирован в соответствии с результатами спринта, состоявшегося ранее.

Таким образом, первым гонку начнет победитель спринта Лукас Хоффер, в погоню за ним убежит швед Себастьян Самуэльссон с отставанием в 4 секунды. Третьим на старт выйдет норвежец Тарьей Бё.

Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он отправится на дистанцию под 11-м номером с минутным отставанием от лидера. Матвей Елисеев стартует 21-м, Эдуард Латыпов — 23-м, а Александр Логинов — 26-м.