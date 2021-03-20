Бывшего баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина сбил автомобиль. Как сообщает Telegram-канал Baza, таксист умышленно наехал на спортсмена после того, как тот сделал ему замечание.

Конфликт произошел в Москве на Тверской-Ямской улице около пешеходного перехода. Шабалкин переходил дорогу недалеко от «зебры», но не успел покинуть проезжую часть до того, как погас зеленый сигнал светофора.

«Это возмутило таксиста, и между ним и Шабалкиным произошла перебранка. В итоге водитель, резко стартовав с места, «усадил» Шабалкина на капот и протащил порядка 15 метров. Сейчас полиция устанавливает водителя, а Шабалкиным занимаются врачи», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2007 году в составе сборной России Шабалкин стал чемпионом Европы. Также в его активе бронза Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и другие команды.