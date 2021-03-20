В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился первый период хоккейного матча между СКА и московским «Динамо». Команды встречаются в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, после 20 минут игры счет не открыт — 0:0.

Прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

«Динамо» ведет в серии со счетом 1-0. Первый матч состоялся в Петербурге в четверг, 18 марта, и завершился победой гостей с разгромным счетом 4:1.

Примечательно, что СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.

Третий и четвертый матчи состоятся в Москве 22-го и 24-го марта.