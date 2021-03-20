Появились подробности ДТП с участием бывшего игрока сборной России по баскетболу Никиты Шабалкина. Сегодня, 20 марта, в Москве его сбило такси.

«Такси наехало на него, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице. Сразу после наезда машина скрылась. Сейчас Шабалкина везут в больницу с травмами коленей и голеностопа», — сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее СМИ писали, что Шабалкин переходил дорогу недалеко от «зебры», но не успел покинуть проезжую часть до того, как погас зеленый сигнал светофора. Это вывело водителя такси из себя, и он вступил в перепалку со спортсменом, а затем умышленно сбил его.

Напомним, в 2007 году в составе сборной России Шабалкин стал чемпионом Европы. Также в его активе бронза Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и другие команды.