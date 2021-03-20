Российский теннисист Аслан Карацев и представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис начали финальный матч турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходит на Центральном корте теннисного центра Дубай Дьюти Фри.

Накануне Карацев, получивший «уайлд кард» от организаторов, в полуфинале одолел своего соотечественника Андрея Рублева. Матч длился 2 часа 12 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Харрис, прошедшей через квалификацию, в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова с счетом 6:7, 6:4, 7:6.

Карацев на данный момент располагается на 42-м месте в рейтинге АТР, Харрис — на 81-м. Ранее спортсмены ни разу не встречались друг с другом.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет 2 048 855 долларов.