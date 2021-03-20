Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 40,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Второе место занял еще один норвежец Йоханнес Бё, пробежавший три штрафных круга. Замкнул тройку призеров итальянец Лукас Хоффер, стартовавший под первым номером.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший 12-м с тремя промахами. Александр Логинов занял 15-е место, Эдуард Латыпов — 18-е. Матвей Елисеев стал 45-м, проиграв более 4 минут.

Завтра, 21 марта, в Эстерсунде состоятся мужской и женский масс-старты.