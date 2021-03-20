В Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо». Команды сыграли два периода, но счет по-прежнему не открыт — 0:0.

Прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, серия длится до четырех побед, «Динамо» ведет со счетом 1-0. Первый матч состоялся в Петербурге в четверг, 18 марта, и завершился победой гостей с разгромным счетом 4:1.

Примечательно, что СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.

Третий и четвертый матчи состоятся в Москве 22-го и 24-го марта.