Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче она одолела свою соотечественницу Светлану Кузнецову в трех сетах со счетом 1:6, 6:0, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут, за это время Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных. Кузнецова не смогла сделать ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла три гейма на подаче соперницы.

В финале Касаткиной предстоит сразиться с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая оказалась сильнее Веры Звонаревой.

Призовой фонд соревнований составляет более 1,8 миллиона долларов.