Новым главным тренером ЦСКА может стать экс-форвард клуба Ивица Олич. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, стороны уже согласовали назначение.

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — сказал источник. Второй источник добавил, что о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Олич играл за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. В составе московского клуба хорват отыграл 112 матчей и забил 41 гол. На данный момент 41-летний специалист входит в тренерский штаб сборной Хорватии в роли ассистента главного тренера.

Набрав 40 очков в 23 турах, ЦСКА располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» под руководством Виктора Гончаренко проиграли три из четырех предыдущих матчей.