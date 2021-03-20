В заключительной гонке сезона-2020/21 на Кубке мира выступят четыре российских биатлониста: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Завтра, 21 марта, в шведском Эстерсунде состоится масс-старт на 15 км.

Логинов, Латыпов и Елисеев квалифицировались в гонку, так как входят в топ-25 общего зачета Кубка мира. Гараничев вошел в число пяти лучших спортсменов заключительного этапа сезона. В спринте он занял 11-е место, в гонке преследования — 12-е.

Самое большое представительство в масс-старте будет иметь сборная Норвегии, за которую выступят шесть спортсменов. Лидеры команды Йоханнес Бё и Стурла Хольм Лагрейд определят обладателя Большого Хрустального глобуса. Сейчас Бё идет на первом месте, но с учетом вычета худших результатов Лагрейд опережает его на одно очко.