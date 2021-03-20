СКА на своей арене обыграл московское «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Первый и второй период прошли без заброшенных шайб. «Армейцам» удалось распечатать ворота москвичей лишь в третьей двадцатиминутке благодаря точному броску Кирилла Марченко. В роли его ассистентов выступили Линден Вей и Игорь Ожиганов.

Таким образом, счет в серии стал равным — 1-1. Серия длится до четырех побед, следующие матчи пройдут в Москве 22-го и 24-го марта.

Примечательно, что СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.