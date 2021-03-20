Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче он одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. За это время Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял три гейма на подаче соперника. Харрис записал на свой счет восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейка.

Для Карацева этот трофей стал первым в карьере в одиночном разряде. Ранее он в дуэте с Андреем Рублевым взял титул в парном разряде в Дохе.

На данный момент россиянин занимает 33-е место в рейтинге АТР. Примечательно, что год назад он находился за пределами топ-200.