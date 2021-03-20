Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог связки спринт-пасьют на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Если говорить про мужскую гонку, то я рад, что продолжается такое яркое сражение между Йоханнесом и Стурлой. А мы в этой ситуации можем рассчитывать на призы, когда мы попадём, а все остальные промажут», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

По мнению комментатора, сборная России по-прежнему демонстрирует свой уровень, имея минутные отставания в скорости. Он признался, что расстроился из-за ошибок Эдуарда Латыпова на огневых рубежах.

«Вообще ситуация, когда Гараничев обходит всю остальную команду уже во второй гонке, настораживает. Мы средний уровень показываем. Будем бороться. Молодец Гараничев, что попал в масс-старт», — добавил Губерниев.

Напомним, завтра, 21 марта, состоится заключительная мужская гонка сезона — масс-старт на 15 км. В нем выступят четверо россиян: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов (все входят в топ-25 общего зачета) и Евгений Гараничев (входит в топ-5 в финале Кубка мира).