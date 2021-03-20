Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл Малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования по итогам сезона-2020/21.

Судьба трофея решалась в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лагрейд выиграл гонку и набрал 306 очков в зачет. Его соотечественник Йоханнес Бё стал вторым, его результат в зачете тоже составил 306 очков. Трофей вручили Лагрейду, так как он одержал больше побед. Третьим стал француз Эмильен Жаклен, в активе которого 286 очков.

Перед заключительной гонкой преследования в текущем сезоне Лагрейд занимал лишь третье место в зачете пасьютов.

Сезон закончится завтра, 21 марта, мужским масс-стартом на 15 км.